Joana Hählen: «An mir wurde gezweifelt»

Was passiert gerade mit Ihnen?

Wahnsinnig viel! Ich bin in einem unglaublichen Hoch, aber irgendwie ist das Ganze noch ein wenig unrealistisch für mich.

Weshalb funktioniert es gerade jetzt, in Ihrer bereits siebten Saison im Weltcup?

Es gibt nichts, was ich fundamental geändert hätte. Entscheidend ist wohl mein Instinkt: Ich hatte zuletzt Angst davor, Fehler zu machen. Also unterdrückte ich meinen Instinkt, der mich auf der Piste ausmacht. Nun fahre ich wieder frecher, mit weniger störenden Gedanken im Hinterkopf. Einfach drauflos halt.