Kilde und Jansrud müssen grosse Fussstapfen füllen

Kilde erzählt, beim Essen, im Training oder während der Streckenbesichtigung werde mitunter so viel geredet, dass er ein Buch darüber schreiben könnte, «ich habe enorm profitiert von den beiden». Ihm graut vor dem Gedanken, er könnte bald als alleiniger Teamleader dastehen, wenn auch Jansrud des Skisports überdrüssig wird. «Ich bin dazu noch nicht bereit.»

Beim Super-G 2015 in Gröden waren alle vereint auf dem Podest: Kjetil Jansrud, Aksel Svindal und Aleksander Kilde (v.l.; Bild: freshfocus)

34 ist Jansrud im August geworden, durch Rücktritte wie die von Svindal merke er, dass auch sein Ende näherkomme, sagt er. Mit Blick auf seine Erfolge könnte er schon jetzt guten Gewissens abtreten: 22 Weltcupsiege, fünf Olympiamedaillen, darunter Gold im Super-G von Sotschi 2014, drei WM-Medaillen. Dass Svindal in Are im Februar mit Silber in der Abfahrt ging, lag an ihm. Er war noch zwei Hundertstel schneller als der Mann, in dessen Schatten er sich trotz all der Triumphe lange bewegte.

Nun ist Jansrud mehr gefragt denn je. Mit vier Top-10-Plätzen in den ersten sechs Rennen und jüngst Rang 2 im Super-G von Gröden ist er vorzüglich gestartet. Und Kilde, der im Riesenslalom von Alta Badia am letzten Sonntag mit Rang 4 glänzte, zeigte in den Speeddisziplinen mit vier Platzierungen in den Top 10 und dem 2. Platz im Super-G von Beaver Creek, dass er sich auch vor der Zeit nach Jansrud nicht zu fürchten braucht.

Es wäre der nächste Schnitt im Team, das neben Svindal auch Cheftrainer Christian Mitter verlor sowie Coach Reto Nydegger, der zu den Schweizern ging. Jansrud findet das «traurig» und Kilde «schon etwas viel». Sein Zusatz: «Doch wichtig ist nur, dass unsere Philosophie weiterlebt.»