Kreuzbandriss bei Aline Danioth

Die Diagnose kommt am späten Sonntagabend aus der Universitätsklinik Balgrist in Zürich und ist erschütternd: Kreuzbandriss im rechten Knie. Oder genauer, wie Swiss Ski in einer Medienmitteilung schreibt: «Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Läsionen des Innen- und Aussenmeniskus im rechten Knie». Danioth soll am Montag operiert werden – doch die Saison ist für die Urnerin vorbei.