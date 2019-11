Kunstschnee und Snowfarming für die Langläufer im Herbst

In Davos ist der Winter angekommen. Zumindest ein bisschen. In der Nacht auf Montag fiel das Thermometer erstmals tief genug, der leichte Niederschlag hat das Tal eingezuckert. So ist es ein ziemlich natürliches Bild, das sich im Flüelatal präsentiert: Auf der Loipe wird geschwitzt. Runde um Runde um Runde drehen die Langläufer. Nur wer genau hinschaut, merkt, dass dies noch nicht der echte Winter ist, der hier Einzug gehalten hat. Sondern der vom Mensch gemachte.