«Es regt mich schon langsam auf mit diesen Hundertsteln»

Bei Yule gilt der Fokus schon dem nächsten Slalom, der nächstes Wochenende in Kitzbühel stattfindet. «Heute haben wir gute Sachen gezeigt, nächste Woche können wir hoffentlich noch bessere Sachen zeigen.» Für ihn ging in Wengen die Mini-Serie von zwei Slalomsiegen zu Ende. Dazu sagte er: «Man kann nicht jedes Rennen gewinnen. Nicht einmal Marcel Hirscher hat es in seiner Karriere geschafft, jeden Slalom in einer Saison zu gewinnen.»

Noël doppelt nach



Tanguy Nef (8.) und Loïc Meillard (10.) rundeten das gute Teamresultat mit vier Schweizern in den Top 10 ab. Im Gegensatz zu Yule war Meillards zweiter Lauf langsamer als der erste: «Der erste Lauf war ziemlich gut, den zweiten Lauf habe ich gut begonnen, aber hatte im Mittelteil Probleme, den Rhythmus zu finden», sagte der 23-Jährige. «Aber in die Top 10 zu fahren, ist immer gut – es bedeutet Weltcup-Punkte.»

Das letzte Wort gehört dem französischen Sieger Clément Noël. Der Slalom in Wengen ist offenbar eines seiner liebsten Rennen, hat er ihn doch schon letztes Jahr für sich entschieden. «Es ist speziell, den Sieg hier zu verteidigen. Das Rennen letztes Jahr war unglaublich, weil es mein erster Weltcupsieg war», freute sich der 22-Jährige. «Die Piste heute war wunderbar und die Stimmung super!»