Spektakulär statt oberpeinlich

Dabei geht es für die 15- bis 18-Jährigen neben einer anständigen Leistung vor allem um ein Erlebnis, das in diesem Sport erst die wenigsten hatten: Wettkämpfe unter freiem Himmel, Rennen auf Natureis, Rendez-vous mit der Sonne. Endlich macht die Sonnenbrille, die viele auch in der Halle tragen, wirklich Sinn.

Die Olympiapremiere auf dem Schwarzeis

Zum dritten Mal nach 1928 und 1948 trägt St. Moritz olympische Wettkämpfe aus, St. Moritz ist einer der Satelliten der Jugendspiele 2020, die ihr Herz in Lausanne haben. Die Seele aber meint man hier im Engadin gefunden zu haben: Auf dem pinkroten Wegweiser in St. Moritz Bad steht «Speed Skating Oval» – gemeint ist ganz einfach der See.

Auf ihm finden die besten Nachwuchsläufer für ein paar Tage ihr Paradies, back to the roots, Eisschnellllaufen im Freien, das hat es in diesem Rahmen noch nie gegeben. Auf diese Premiere in der über hundertjährigen Olympiageschichte ist man bei den Organisatoren stolz. Und weil es seit langem nicht mehr geschneit hat, ist der See in Schwarzeis erstarrt, ein Naturschauspiel seltener Güte.

Genau das hat in den letzten Tagen für viel (mediale) Aufregung gesorgt. Denn nicht überall trägt die Eisschicht, auf dem Silsersee hat es Einbrüche und Verletzte gegeben – jeder begibt sich auf eigene Verantwortung aufs Glatteis. Auf dem St. Moritzersee aber, in der kleinen Bucht, wo die Jung-Cracks aus aller Welt ihre Runden drehen, ist die Schicht mit 27 Zentimetern längst dick genug.

Eismeister Schönbächler auf seinem Kontrollgang. Foto: OISphotos.com

Das ist das Verdienst von Louis Schönbächler, dem Eismeister und absoluten Fachmann aus Einsiedeln. Er steht seit Mitte Dezember fast Tag und Nacht im Einsatz. Als es damals auf eine dünne Eisschicht schneite, musste er diese Lage wieder mit Wasser «einschwemmen», auf dass sie gefriere.