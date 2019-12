Suter verpasst Podest um 13 Hundertstel

Die Schweizer Skifahrerinnen haben sich viel vorgenommen für diese Saison. Michelle Gisin sagte in einem Interview mit der NZZ, dass sie auch in den Speed-Disziplinen vorne mitfahren und in der Gesamtwertung Mikaela Shiffrin herausfordern möchte. Corinne Suter will die Erfolge von der WM in Are auch im Weltcup wiederholen und die Konstanz finden. Und Lara Gut-Behrami möchte endlich wieder so fahren wie Lara Gut, die freche Fahrerin vergangener Tage.