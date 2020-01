Yule schafft historischen Sieg

Daniel Yule bewies beim Slalom in Kitzbühel seine herausragende Form. Der 26-jährige Walliser gewann nach den Rennen in Madonna di Campiglio und Adelboden bereits sein drittes Saisonrennen. «Es ist unglaublich. Es ist zwar nicht die Abfahrt, aber es ist ein Traum wahr geworden, wenn man sich die Siegerliste an diesem Hang anschaut», freute sich Yule im Siegerinterview. Mit seinem dritten Saisontriumph ist der Walliser auch um 100'000 Euro Preisgeld reicher.