Bäume für Fische – Sportfischer versenken Tannen im See Um den Eglibestand zu fördern, versenkte der Sportfischerverein Vully und Umgebung am Samstag rund 60 Tannen im Murtensee. Der Anlass ist arbeitsintensiv, zahlt sich für die Fischer aber aus. Robin Beglinger/FN

Mit einem Ruck wirft Ludwig Eder einen Baum über Bord. Foto: Charles Ellena

Es ist windstill am Samstagmorgen auf dem Murtensee; die Wasseroberfläche liegt ruhig da. Bis auf die Sportfischer Ludwig Eder und Beat Schwendimann sowie einige Schwäne ist der See verlassen.

Eder sitzt in einem Ruderboot, Schwendimann in einem Fischkutter, doch die beiden sind nicht zum Fischen auf den See hinausgefahren: Mit einem Ruck wirft Ludwig Eder, der eingezwängt zwischen Tannenbäumen im Ruderboot sitzt, einen Baum über Bord. Die mit einem Betonblock beschwerte Tanne sinkt auf den Seegrund und hinterlässt nur einen leeren Plastikkanister als Boje. Nachdem rund ein Dutzend Bäume im See verschwunden sind, schleppt Beat Schwendimann das Ruderboot mit seinem Fischkutter zurück ans Ufer, wo die nächste Ladung Tannenbäume bereitsteht.

Die Zweige der Bäume dienen den Egli bei der Ablage des Laichs. Foto: Charles Ellena

Mehr Ertrag dank Tannen

Seit fünf Jahren versenkt der Sportfischerverein Vully und Umgebung zu Frühlingsbeginn alte Christbäume im Murtensee, um sie im Sommer wieder herauszufischen. Dazwischen dienen die Zweige der Bäume den Egli bei der Ablage des Laichs, welcher die Form von langen Schnüren hat. Weil der Bestand des beliebten Speisefisches im Murtensee abnahm, entschlossen sich die Sportfischer vor fünf Jahren zu handeln. Dank den versenkten Tannenbäumen fangen sie unterdessen wieder mehr Egli, wie Vereinspräsident Andreas Hug bestätigt.

Andreas Hug beteiligt sich am Samstagmorgen ebenfalls an der Aktion und schleppt zusammen mit anderen Vereinsmitgliedern Tannen an das Seeufer. Die Bäume stammen heuer erstmals vom Verein Murten Tourismus, der die am Lichtfestival verwendeten Christbäume zur Verfügung stellt.

Die Bäume wurden am Lichtfestival in Murten als Christbäume verwendet. Foto: Charles Ellena

Geselliger Teil gestrichen

Bevor die rund 60 Tannen im See versenkt werden, wird jeder Baum einzeln von den Sportfischern präpariert. «Es gibt ganz schön was zu tun, aber wenn es dafür mehr Egli im Murtensee gibt, dann machen wir das gerne», sagt Andreas Hug. Mit einem Seil befestigt er an jeder Tanne einen Betonblock, der dafür sorgt, dass der Baum einige Meter unter der Wasseroberfläche schwimmt. Damit die Fischer die Bäume am Ende der Laichzeit wieder finden und bergen können, wird zudem an jeder Tanne ein Plastikkanister befestigt, der als Boje dient.

Das Versenken der Tannenbäume ist mittlerweile ein fester Punkt auf dem Jahresprogramm der Sportfischer. Vereinsmitglieder nutzen den Anlass zum Austausch; einige verhandeln während dem Präparieren der Bäume den Verkaufspreis für eine Fischerausrüstung.

Unter normalen Umständen wird nach getaner Arbeit jeweils zusammen gegessen. Wegen der Coronapandemie entfällt dieser Teil des Anlasses am Samstag. Vereinspräsident Hug betont, dass während dem Versenken der Tannen die Verhaltensregeln des Bundesrats stets respektiert wurden.