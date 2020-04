Thun schreibt Brief an Ältere – Stadt baut Hotline für Fragen rund um Corona aus Die Stadt Thun erweitert ihr Angebot für Hilfesuchende in der Corona-Krise. Die Koordinationsstelle samt Hotline ist neu von 9 bis 17 Uhr bedient. Franziska Streun

Auch der Hinweis vom Bundesamt für Gesundheit BAG beim Mühleplatz in Thun erinnert daran, dass der Bundesrat die ausserordentliche Lage ausgerufen hat. Foto: BOM

Die Stadt Thun und ihr Stadtpräsident tun alles, um seinen Einwohnerinnen und Einwohnern in der Corona-Krise beizustehen und Hilfe zu bieten: «Im Namen des Gemeinderates danke ich der Thuner Bevölkerung, dass sie sich an die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit hält. Danken möchte ich besonders allen Ärztinnen, Pflegern, Buschauffeurinnen, Ladenangestellten und allen anderen, die täglich für uns im Einsatz stehen und andere unterstützen. Die Solidarität ist gross», sagt Stadtpräsident Raphael Lanz, wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt.