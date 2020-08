16 neue Basisstufen – Stadt Bern schafft weitere Ganztagesschulen Im Schulkreis Breitenrain-Lorraine werden zum neuen Schuljahr 16 Basisstufen eröffnet, davon werden vier als Ganztagesschulen geführt. UPDATE FOLGT

Die Stadt Bern baut ihr Angebot im Bereich der Basisstufen aus. Davon profitieren vier- bis achtjährige Kinder – und ihre Eltern. Foto: Archiv/Keystone

Im Schulkreis Breitenrain-Lorraine eröffnet die Stadt Bern zum Schulbeginn am kommenden Montag 16 neue Basisstufen. Damit besuchen fast alle Zyklus-1-Schulkinder eine Basisstufe.

Vier Basisstufen werden als Ganztagesschulen geführt, wie die Stadt Bern am Mittwoch mitteilte. Zwei davon befinden sich am Standort Spitalacker/Breitenrain, zwei im Wankdorf. Das Interesse der Eltern an der Ganztagesschule war im Wankdorf besonders gross, weil da die Verfügbarkeit von Kita-Plätzen eher tief ist.

«Ich freue mich sehr, dass wir das Modell der Ganztagesschulen weiter vorantreiben können», erklärte Bildungsdirektorin Franziska Teuscher (Grünes Bündnis) laut Communiqué vor den Medien. Ganztagesstrukturen würden in urbanen Gebieten immer wichtiger für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

SDA