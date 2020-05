Ohne Gegenstimme – Stadtratskommission begrüsst Weyerli-Sanierung Das Berner Freibad Weyermannshaus soll für 48 Millionen Franken saniert werden. Der Stadtrat diskutiert das Geschäft am 14. Mai.

Neben dem Stadtrat muss auch das Berner Stimmvolk der Sanierung noch zustimmen. Foto: Beat Mathys

Die geplante Sanierung des Berner Freibades Weyermannshaus hat eine weitere Hürde genommen. Die vorberatende Kommission des Stadtrats stellt sich ohne Gegenstimme hinter den Baukredit von 48 Millionen Franken.

Das teilte die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) am Dienstag mit. Uneins ist sich das Gremium in der Frage der Parkplätze. Eine knappe Mehrheit drängt darauf, dass nach der Einreichung des Baugesuchs ein Mobilitätskonzept erstellt wird. Das Ziel müsse sein, die Zahl der Auto-Parkplätze so weit wie möglich zu reduzieren.

Anders sieht es die Kommissionsminderheit. Sie fordert «eine genügend grosse Anzahl Parkplätze für eines der grössten Freibäder Europas».

Der Stadtrat befasst sich am 14. Mai mit der Vorlage. Das Parlament befindet dann auch über den Baukredit von 30,8 Millionen Franken für den Neubau der Heilpädagogischen Schule Bern (HPS) im Westen von Bern. Beide Vorlagen müssen noch eine Volksabstimmung bestehen. Die Stimmberechtigten entscheiden Ende September.

( SDA / mb )