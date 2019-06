Starker Tobak

Von Philipp Tingler (publiziert am Sun, 09 Jun 2019 03:00:48 +0000)

Eigentlich wollte ich ja heute über die akute Krise des Wirklichkeitsbewusstseins der Neuzeit in ihren letzten Grundlagen sprechen, meine Damen und Herren, sowie damit verbunden über die Frage, obLiebe ohne ein Selbst nicht möglich sei, genau so wenig wie Denken.Aber dann wurde das überholt vom Lauf der Zeit, und plötzlich redete alle Welt darüber,was Präsident Trump im Vorfeld seines Besuchs des Vereinigten Königreichs über Herzogin Meghan gesagt oder nicht gesagt hat. Das verursachte ungefähr so viel Aufregung wie dieser «Game of Thrones»-Kaffeebecher im letzten Monat.