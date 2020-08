Gastronomie in Thun – Statthalter bewilligt weitere Aussensitzplätze Regierungsstatthalter Marc Fritschi hat zusätzliche Aussensitzplätze für Gastrolokale in der Innenstadt genehmigt. Auch der Betrieb zweier Pop-up-Lokale ist befristet bewilligt. Gabriel Berger

Auch in diesem Bereich auf dem Mühleplatz in Thun sind nun zusätzliche Aussensitzplätze bewilligt worden. Foto: Gabriel Berger

Gute Nachricht für die gebeutelte Gastrobranche: Der Thuner Regierungsstatthalter Marc Fritschi hat am Montag mitgeteilt, dass er der Stadt Thun für weitere öffentliche Flächen die Baubewilligung erteilt hat. Betreiber von angrenzenden Bars oder Restaurants können dadurch zusätzliche Aussensitzplätze bewirten. Genehmigt worden sind 14 Plätze vor der American Style and Aperitif Bar an der Grabenstrasse 7 sowie 68 zusätzliche Plätze auf dem Mühleplatz. «Diese Flächen werden aktuell bereits aufgrund der Corona-Massnahmen toleriert», heisst es in der Mitteilung. Nun ist dieser Zustand quasi legalisiert.