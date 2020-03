Musikwettbewerb trotz Corona – Stefan Raab plant Ersatz für ESC Zusammen mit dem TV-Sender Pro Sieben will der Entertainer im Mai den «Free European Song Contest» durchführen.

Der Moderator Stefan Raab nahm im Jahr 2000 selbst am Eurovision Song Contest teil, mit dem Lied «Wadde hadde dudde da?» KEYSTONE



Als Ersatz für den abgesagten Eurovision Song Contest (ESC) 2020 planen Stefan Raab und der Fernsehsender ProSieben einen «neuen, freien europäischen Songwettbewerb». Er soll am 16. Mai in Köln unter allen «aktuellen gesetzlichen Auflagen und (...) Vorgaben der Gesundheitsbehörden» stattfinden und «Free European Song Contest» heissen. Das wäre ursprünglich der Termin des abgesagten ESC gewesen. Raab will die Show produzieren, wie der Sender am Dienstag mitteilte.



ProSieben zitierte Raab mit den Worten: «Musik verbindet besonders in schwierigen Zeiten viele Menschen miteinander. Dies ist die Geburtsstunde eines neuen, freien europäischen Songwettbewerbs.»



ProSieben-Chef Daniel Rosemann sprach von einer «grossartigen Möglichkeit, Europa in diesen Zeiten mit einem neuen Musikwettbewerb zu leben und zu feiern». Details wollen die Organisatoren in Kürze präsentieren. Der Hashtag zur Show: #FreeESC.



Am 18. März hatte die Europäische Rundfunkunion bekanntgegeben, dass der ESC wegen des Coronavirus erstmals in seiner mehr als 60-jährigen Geschichte ausfällt. Der Wettbewerb war in Rotterdam geplant.

( SDA )