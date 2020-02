Handball NLB – Steffisburg verliert in Gossau Die Steffisburger können den Aufwärtstrend resultatmässig nicht bestätigen. Gegen Gossau resultierte ein 23:24. Martin Hofmann

Flügelspieler Nino Gruber wirft eines seiner sechs Tore. Roland Peyer

Nach dem Punktgewinn gegen Leader Stäfa wollte Steffisburg den Flow nutzen und auch in Gossau Zählbares mitnehmen. Die Berner Oberländer starteten gut in die Partie und konnten den Tabellenvierten von Beginn an fordern. Die Verteidigung stellte sich gut auf das Angriffsspiel der Gossauer ein und liess nur wenig zu. Im Angriff machte das Bleuer/Hüsser-Team leider ein, zwei technische Fehler zu viel. Trotzdem lagen die Gäste in der zweiten Halbzeit in der 39. Minute mit zwei Toren im Vorsprung. Eine Viertelstunde vor Schluss lautete das Resultat immer noch 20:18 für die Berner Oberländer, und die Hoffnung auf einen Punktezuwachs stieg. Aber wie schon oft stockte auf einmal wieder das Angriffsspiel, und durch technische Fehler glichen die Ostschweizer fünf Minuten vor Schluss zum 22:22 aus und legten sogar zwei Tore vor. Kreisläufer Sorgen brachte seine Mannschaft eine Minute vor Spielende nochmals auf 24:23 heran, der Ausgleichstreffer fiel jedoch nicht mehr.