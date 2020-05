Öffentlicher Verkehr – STI nimmt den Normalbetrieb wieder auf Ab Montag, 11. Mai, gilt wieder das reguläre Fahrplanangebot der STI. Die Schutzmassnahmen für das Fahrpersonal und die Fahrgäste sind aber weiterhin gültig. Barbara Schluchter-Donski

Der Bahnhofplatz Thun mit den STI-Bussen. Ab Montag herrscht hier wieder Normalbetrieb. Foto: Patric Spahni

Nach gut eineinhalb Monaten Übergangsfahrplan tritt ab dem Montag, 11. Mai, wieder der reguläre STI-Fahrplan in Kraft. Künftig werden nicht nur mehr Busse im Einsatz sein, es ergeben sich auch Anpassungen bei den Buskanten am Bahnhof Thun. Diese sind im Onlinefahrplan bzw. in den Apps ersichtlich.