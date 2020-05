Thun: So läufts ab Montag – Strämu und Sporthallen für Vereine und Schulen offen Für die Öffentlichkeit ist das Thuner Strandbad erst ab dem 8. Juni zugänglich. Das Kunstmuseum dürfen ab Montag maximal 50 Personen gleichzeitig besuchen.

Ein gut gefüllter Strämu: So wird es dort frühestens ab dem 8. Juni wieder aussehen. Foto: Christoph Gerber

Der Thuner Gemeinderat gab gestern weitere Details zur Wiedereröffnung von Institutionen und Anlagen in der Stadt bekannt. Die Turn- und Sportanlagen sind ab dem 11. Mai für den Vereinsbetrieb und für den freiwilligen Schulsport wieder geöffnet. Die Aktivitäten dürfen allerdings nur in Kleingruppen mit maximal fünf Personen, ohne Körperkontakt und unter Einhaltung der Hygiene- und Distanzregeln erfolgen. Das Amt für Bildung und Sport will bis Ende Woche zur Durchführung der Kurse des freiwilligen Schulsports informieren.

Das Strandbad öffnet am Montag ebenfalls für den Vereinssport, organisierte Gruppen und bei Bedarf auch für die Schulen. Die Öffentlichkeit darf das Strandbad voraussichtlich erst ab dem 8. Juni nutzen, Schutzmassnahmen müssen in jedem Fall eingehalten werden.

Stadtbibliothek verlängert Ausleihen

Die Stadtbibliothek kann aufgrund von Lieferengpässen beim Schutzmaterial erst am 19. Mai wieder öffnen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Bis dahin und auch darüber hinaus besteht die Möglichkeit des Heimlieferdienstes. Medien, die jetzt zu Hause sind, erhalten alle als Rückgabedatum den 15. Juli. Somit besteht genügend Zeit für die Rückgabe. Ab dem 19. Mai gelten für neu ausgeliehene Medien wieder die normalen Ausleihkonditionen.

Aufgrund der Auflagen werden ab dem 19. Mai bis auf weiteres jedoch nur zwei Ausleihschalter bedient. Zudem dürfen sich maximal 35 Personen in der Bibliothek aufhalten. Es kann also zu Wartezeiten kommen. Die Kundschaft wird gebeten, die Aufenthaltsdauer in der Bibliothek möglichst kurz zu halten.

Es finden weiterhin keine Veranstaltungen in der Stadtbibliothek statt. Die Internet- und die Arbeitsstation sowie die Kaffeemaschine und die Tageszeitungen stehen nicht zur Verfügung.

Keine Mitmach-Stationen im Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Thun und das Thun-Panorama öffnen am 12. Mai um 10 bzw. 11 Uhr. Es gelten die regulären Öffnungszeiten. Wo nötig stehen Einweghandschuhe zur Verfügung, Mitmach-Stationen für Kinder sind ausser Betrieb. Im Kunstmuseum dürfen sich maximal 50 Personen gleichzeitig aufhalten, im Museumsshop höchstens vier Personen. Es wird bereits im Eingangsbereich eine Einwegleitung geben, die sich durchs ganze Museum zieht.

Im Thun-Panorama dürfen sich maximal 10 Personen gleichzeitig aufhalten, davon maximal 5 auf der Plattform der Rotunde. Im Shop sind höchstens 2 Personen gleichzeitig zugelassen. Die Dauerausstellung im Erdgeschoss ist bis auf weiteres geschlossen, und es werden keine Audioguides verteilt. Getränke werden ausschliesslich «take away» angeboten. Bei schönem Wetter wird es ein beschränktes Sitzangebot im Aussenbereich geben.

Märkte finden wieder statt

Auch die Wochenmärkte in Thun dürfen wieder stattfinden. Die Markttage Mittwoch und Samstag werden beibehalten. Somit findet der erste Wochenmarkt am 13. Mai statt. Auch hier sind die Schutzmassnahmen einzuhalten. Die Marktpolizei unterstützt die Marktfahrenden bei der Umsetzung und kontrolliert die Einhaltung der Massnahmen. Der Sommermarkt vom 6. Juni wird nicht durchgeführt, stattdessen findet dann ein normaler Wochenmarkt statt.

( pd/jzh )