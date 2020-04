Funkalbum: «The Big Pie» – Süchtig nach dem Groove Grand Mother’s Funck ist wohl die legendärste Funkband des Landes. Ihr neues Album ist genau der leichte Sound für solch schwere Zeiten. Martin Burkhalter

Die Funk-Truppe: Perkussionist Ohlê Gangeux, Sänger Rich Fonje, Gitarrist Bernhard Häberlin, Bassist Thomas Reinecke (hinten), Saxofonist Daniel «Bean» Bohnenblust (vorne), Drummer Daniel «Booxy» Aebi und Keyboarder Andreas «Chnufi» Michel. Foto: Palma Fiacco

Anfang der 1990er-Jahre chillte eine Handvoll junger Männer in Burgdorf an der Emme in der Sonne, waren stoned und glücklich. Mit dabei hatten sie einen Ghettoblaster, aus dem die Grooves und der Funk von Musikern wie James Brown, Lenny Kravitz, Sly & the Family Stone und Herbie Hancock flossen. «Wir hielten die Ohren ganz nah an die Lautsprecher und sogen diesen Sound förmlich auf», sagt Daniel «Booxy» Aebi. «Wir waren süchtig nach dieser Musik.»