Folgen des Coronavirus – Survival Run Thun ist abgesagt Die 8. Ausgabe des Survival Run auf der Allmend in Thun wird wegen des bundesrätlichen Verbots von Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern nicht stattfinden. Gabriel Berger UPDATE FOLGT

Solche Bilder von der Allmend in Thun (hier eine Aufnahme der Ausgabe 2018) wird es heuer nicht geben. Der Survival Run 2020 ist abgesagt. Foto: Christoph Gerber

Es war alles vorbereitet – und das Wetter hätte voraussichtlich auch einigermassen mitgespielt. Doch die 8. Ausgabe des Survival Run, der am Sonntag auf der Allmend in Thun geplant gewesen war, wird nicht stattfinden. Die Organisatoren der Markus Ryffel’s GmbH haben die Absage des Hindernis- und Spasslaufs am Freitagvormittag auf ihrer Website kommuniziert. «Der Schutz der Gesundheit aller Teilnehmenden, Lieferanten und Helfer hat zu jeder Zeit höchste Priorität», hiess es dort. Gemäss dem sportlichen Leiter Mathias Thierstein waren rund 3700 Frauen und Männer jeden Alters für den Event angemeldet, der je nach Kategorie über eine Strecke von 2,5, 5, 9 oder 18 Kilometer geführt hätte. Zusammen mit den Zuschauern hätten wohl bis zu 10’000 Zuschauer die Allmend bevölkert.