Reaktionen zur Exit-Plan – SVP «entsetzt über mutlose Strategie» des Bundesrates Für die einen ist er das «richtige Signal», «völlig unverständlich» finden ihn die anderen: Die Reaktionen von Parteien und Verbänden zum Plan der Landesregierung zur Lockerung des Schweizer Shutdowns.

Die Strategie des Bundesrates stösst auf geteilte Meinungen: Ein Mann verfolgt die Pressekonferenz des Bundesrates am 16. April 2020. Foto: Keystone

Die SVP hat sich in einer ersten Reaktion «entsetzt» gezeigt über die «mutlose» Ausstiegsstrategie des Bundesrates. Es sei unverständlich, dass sich die Regierung für eine Lockerung in «kleinsten Schritten» ausgesprochen habe (hier können Sie die neusten Entscheide zur Lockerungs-Strategie nachlesen) .

Anstatt die Testmöglichkeiten auszubauen, Schutzmasken zu besorgen und die Rückverfolgung von Infektionen via App voranzutreiben, vergrössere der Bundesrat mit seiner Strategie den Schaden für die Wirtschaft, teilte die SVP am Donnerstag mit. Denn diese drei Instrumente wären nach Ansicht der Partei für die Wiederaufnahme des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens zwingend nötig.

Es sei deshalb unverständlich, weshalb der Bundesrat die Beschaffung von Tests, Masken und einer App nicht mit aller Kraft voran treibe. Nur mit diesen Massnahmen sei eine Rückkehr zur Normalität möglich. Das hätten die Erfahrungen der Nachbarländer Deutschland und Österreich gezeigt.

Die SVP fordert den Bundesrat deshalb auf, seine Strategie schnell «nachzubessern». Denn jeder zusätzlich Tag im Lockdown koste die Schweizer Wirtschaft hunderte Millionen von Franken. Ausserdem verschärften die Arbeits- und Perspektivenlosigkeit die psychischen und sozialen Probleme in der Bevölkerung.

CVP sieht grosse Herausforderung

Die CVP begrüsst, dass der Bundesrat Gesellschaft und Wirtschaft eine erste Perspektive aufzeigt, wie die schrittweise Lockerung der Massnahmen aussehen wird.

Für die Partei sei klar, dass man so schnell wie möglich und so langsam wie nötig zur Normalität zurückkehren wolle, schrieb die Partei am Donnerstag in einer Mitteilung. Oberste Priorität müsse die Gesundheit der Bevölkerung haben. Für KMU-Betriebe, welche die Abstands- und Hygieneregeln einhalten könnten, seien baldige Lockerungen aber essentiell.

Die Partei begrüsst, dass indirekt betroffene Selbstständige nun auch eine finanzielle Unterstützung erhalten. Auch dass die Spitäler bald wieder ohne die bisherigen Einschränkungen arbeiten können, ist für die CVP zentral.

Der Ausstieg aus den Massnahmen bedeute zugleich den Einstieg in die grösste wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderung für unser Land der letzten Jahrzehnte, wird Parteipräsident Gerhard Pfister in der Mitteilung zitiert.

Gewerbeverband kritisiert Diskriminierung von Detailisten

Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) hat vom Bundesrat am Donnerstag eine weitergehende Öffnung der Wirtschaft gefordert. Es sei völlig inakzeptabel, den grossen Händlern alle Freiheit zu geben und den KMU-Handel geschlossen zu halten. Das sei eine massive Diskriminierung.

Der grösste Dachverband der Schweizer Wirtschaft forderte den Bundesrat in einer Stellungnahme zum Exitplan aus den Corona-Massnahmen mit allem Nachdruck dazu auf, diesen «unerklärbaren Fehlentscheid» sofort zu korrigieren.

Verschiedene Branchen insbesondere im Detailhandel hätten mit selbst erarbeiteten Plänen gezeigt, wie sie die Öffnung gesundheitspolitisch korrekt umsetzen könnten, heisst es in der Mitteilung. Der heutige Entscheid der Regierung sei ein Schlag ins Gesicht der Detaillisten.

Der KMU-Detailhandel sei schon während der Krise massiv diskriminiert worden. Der Bundesrat habe den Grossverteilern zwar verboten, nicht-lebensnotwendige Güter zu verkaufen. Umgesetzt habe der Bundesrat seine eigene Weisung jedoch nie. Selbst die Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren habe den Bundesrat auffordern müssen, die Grossverteiler besser zu kontrollieren.

Im Allgemeinen begrüsst der SGV in seiner Stellungnahme die Absicht des Bundesrates, schrittweise zur Normalität zurückzukehren. Besonders exponierte Personen müssten geschützt werden während die anderen eine etappierte Rückkehr in die Normalität machten. Der SGV begrüsste auch die Lösung des Bundesrates für diejenigen Selbstständigerwerbenden wie beispielsweise Zahntechniker und Grafiker, die indirekt betroffen, in ihrer Existenz aber massiv bedroht seien.

Economiesuisse: Positives Signal für Wirtschaft und Gesellschaft

Der Wirtschaftsdachverband economiesuisse unterstützt laut einer Medienmitteilung den heutigen Entscheid des Bundesrats für eine schrittweise Lockerung der Massnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus. Insbesondere begrüsse economiesuisse, dass sich die Landesregierung bei ihren Überlegungen an den Vorschlägen der Wirtschaft für eine schrittweise und kontrollierte Lockerung der Einschränkungen orientiert hat.

Die Lockerungen ermöglichten nun, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Einschränkungen zu begrenzen. Deshalb sei es für Wirtschaft und Gesellschaft wichtig, dass die ersten Lockerungen in rascher Abfolge, nämlich bereits ab dem 27. April in Kraft treten. «Diese Sofortmassnahmen wirken als positives Signal, dass sich die Lage allmählich verbessert. Selbstverständlich müssen die Hygiene- und Abstandsregeln in allen Betrieben, die ihre Tätigkeit wieder aufnehmen können, eingehalten werden», sagt economiesuisse-Präsident Heinz Karrer.

( SDA / red )