Wahlen in Thierachern – SVP greift nach dem Präsidium Geht es nach dem Willen der SVP, dann wird Myriam Bühler die neue Gemeinderatspräsidentin von Thierachern.

Myriam Bühler will Gemeinderatspräsidentin von Thierachern werden. PD

Am 8. November finden in Thierachern Gesamterneuerungswahlen statt. Die SVP Thierachern hat an ihrer Hauptversammlung Myriam Bühler offiziell als Kandidatin für das Gemeinderatspräsidium nominiert. Dies geht aus einer Parteimitteilung hervor.