Pressefotografie – Swiss Press Photo 2020 Eine hochkarätige Jury aus Persönlichkeiten der Fotoszene kürt jährlich die besten Fotoarbeiten der Schweiz. Unsere Auswahl setzt den Schwerpunkt auf Fotos, die mit Bern zu tun haben. René Wüthrich

Bern 9.7.2019 – Guillaume Hoarau, Fussballer der Young Boys, Schweiz. 3. Preis in der Kategorie Sport. Foto: Marco Zanoni / Lunax

Aus rund 180 eingereichten Fotoarbeiten wählt eine Jury die besten, wichtigsten und berührendsten Fotos aus. Es gibt fünf Kategorien, Alltag, Aktualität, Ausland, Schweizer Geschichten und Sport. Gewinner und weitere interessante Fotografien werden in einem Katalog veröffentlicht. Der Fotograf oder die Fotografin, welche in einer Kategorie den ersten Preis gewinnt, steht im Final und hat die Chance am 29. April 2020 Photographer of the Year zu werden. Ihm winkt ein Preisgeld von 25’000 Franken. Die eindrücklichen Bilderserien, welche die Medienberichterstattung während des Jahres visuell geprägt haben – einige Fotos kommen einem daher vielleicht bekannt vor –, sollten danach in Ausstellungen gezeigt werden. Für dieses Jahr ist alles wegen Corona noch etwas unsicher. Die Feier zur Preisverleihung im Hotel Bellevue in Bern musste bereits abgesagt werden.

Ein Techniker schaltet in genau diesem Moment das Atomkraftwerk Mühleberg aus. Nach 47 Jahren Betriebszeit geht es am Freitag, dem 20. Dezember 2019 vom Netz. Der Rückbau des Kraftwerks wird bis in das Jahr 2034 dauern. Foto: Keystone/Peter Klaunzer

Gleichzeitig beobachtet ein anderer Fotograf das Kraftwerk und das grosse Festzelt von aussen. Foto: Keystone/Anthony Anex

Touristen auf dem Jungfraujoch. 1. Preis in der Kategorie Alltag. Foto: Adrian Moser

Regula Rytz wird am Wahlsonntag, dem 20. Oktober 2019, kurz vor dem Auftritt im Schweizer Fernsehen geschminkt für die Elefanten-Runde, ihre Mitarbeiterin gibt ihr die neusten Wahlresultate und Hochrechnungen in den Kantonen durch.

2. Preis in der Kategorie Aktualität. Foto: Goran Basic