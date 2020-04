Thun vor 50 Jahren – Tennisclub begrenzte Mitgliederzahl Weil der Andrang auf den Plätzen zu gross geworden war, verfügte die Leitung des Tennisclubs Thun eine sofortige Aufnahmesperre. Manuel Berger

Gespielt wurde in Weiss und mit Balljungen: Die Plätze des Tennisclubs Thun in den 1960er-Jahren. Foto: Tennisclub Thun

Ab 1968 wurden professionelle Tennisspieler und -spielerinnen erstmals zu den Grand-Slam-Turnieren zugelassen. Es war der Beginn der Open Era, als Ausnahmetalente wie Rod Laver oder Margaret Court, Arthur Ashe oder Billie Jean King zu Legenden wurden. Zur selben Zeit gewann der Tennissport auch in dieser Gegend stark an Popularität, und der Andrang auf den Plätzen nahm zu. Im Tennisclub Thun häuften sich Neuanmeldungen, und man machte sich Sorgen, ob für alle Mitglieder genügend Spielmöglichkeiten sichergestellt werden konnten. Die Clubleitung sah sich deshalb genötigt, an der Hauptversammlung im April 1970 eine sofortige Aufnahmesperre zu verfügen. Die Limite wurde auf 230 Aktive zuzüglich Junioren und Schüler festgesetzt. In der neuen Saison wurde ausserdem die Spieldauer bei Andrang begrenzt.