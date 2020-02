Urteil am 6. März – Thailänder Menschenhändlerin vor Berner Obergericht Eine 60-jährige Thailänderin soll in grossem Mass Landsfrauen in Schweizer Bordelle geschleust haben. Sie ficht die 10,5-jährige Freiheitsstrafe an.

Bei fast allen Opfern führte die sexuelle Ausbeutung zu einem physischen und psychischen Trauma. Illustration: Robert Honegger

Seit Donnerstagmorgen steht eine Thailänderin vor dem Berner Obergericht. Sie soll einen der grössten Fälle von Menschenhandel in der Schweiz zu verantworten haben. Ein Regionalgericht hatte die Frau 2018 zu einer Freiheitsstrafe von 10,5 Jahren verurteilt.

Die erste Gerichtsinstanz sah es als erwiesen an, dass die Thailänderin zahlreiche meist wenig gebildete Landsfrauen und Transsexuelle in die Schweiz lockte, wo diese dann als Prostituierte anschaffen mussten. Der nur «Ma‘am» genannten Thailänderin mussten sie angebliche Reisekosten zurückzahlen.

Die hohen Summen stürzten die in die Schweiz gelockten Thai in eine Schuldenfalle, die sie noch enger an «Ma‘am» band. Die meisten «Mädchen» verfügten nicht über Sprachkenntnisse, um sich in der Schweiz durchzuschlagen. Sie lebten isoliert unter der Knute von «Ma‘am», die sie rabiat zum Anschaffen antrieb.

Das bernische Obergericht muss nun das Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland in Biel überprüfen. Das Obergericht will das Urteil am 6. März bekannt geben.

( SDA / mb )