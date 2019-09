Zurich-Versicherung hilft Thomas-Cook-Touristen

Nach der Insolvenz des britischen Reisekonzerns Thomas Cook will die Regierung in London prüfen lassen, ob Manager des Unternehmens ihre Millionen-Boni zurückzahlen müssen. Ein entsprechendes Schreiben sei bereits an die Insolvenzverwalter gegangen, sagte der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Mittwoch im Parlament.

Zum genauen Wert der Boni und Vergünstigungen kursierten am Dienstag unterschiedliche Zahlen. Nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA hatten die Führungskräfte bei Thomas Cook in den vergangenen zehn Jahren Zahlungen von knapp 50 Millionen Pfund (61 Millionen Franken) erhalten.

Der «Guardian» sprach von Auszahlungen von mehr als 35 Millionen Pfund (rund 43 Millionen Franken) in den letzten zwölf Jahren. Die Topmanager des Reiseunternehmens hätten seit 2014 Gehalts- und Bonuszahlungen im Wert von insgesamt 20 Millionen Pfund (gut 24 Millionen Franken) erhalten, berichtete die BBC unter Berufung auf Zahlen des Unternehmens.