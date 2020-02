MSL-Abstiegsrunde – Thun schafft den Ligaerhalt und plant die Zukunft In der Mysports League bezwingen die Oberländer Düdingen 2:0, Huttwil verliert in Seewen 2:3 nach Penaltyschiessen. Peter Berger

Thuns Michael Bärtschi (r.) setzt sich gegen Düdingens Noel Tschanz durch. Markus Grunder

Düdingen trat mit Verstärkungsspielern aus der Swiss League an. Dennoch waren die Gastgeber tonangebend. Und in der Defensive konnte die Equipe von Trainer Christoph Schenk auf Stephan Küenzi zählen. Dem Goalie gelangen mehrere starke Paraden. Aus der phasenweise drückenden Überlegenheit resultierte aber einmal mehr zu wenig Zählbares. Einzig Mika Burkhalter vermochte vorerst zu reüssieren. Sein Tor nach Spielhälfte ebnete den Weg zum Ligaerhalt. Diesen sicherte Michael Bärtschi 67 Sekunden vor Schluss mit einem Schuss ins leere Tor definitiv. Die Thuner können von den Freiburgern nicht mehr überholt werden. Vieles deutet darauf hin, dass Düdingen der Absteiger aus der Mysports League sein wird.

Nur der Rang stimmt nicht

Mit dem Ligaerhalt haben die Thuner ihr Minimalziel erreicht. Natürlich wären sie lieber in den Playoffs gewesen. «Das war trotzdem keine schlechte Saison», hält Alex Reymondin fest. «Hätten wir hier und da ein Tor mehr geschossen, wäre sogar Platz fünf möglich gewesen. Die Differenz zwischen dem dritten und zwölften Platz war äusserst gering.» Der Sportchef betont jedoch: «Mit der Rangierung können wir nicht zufrieden sein.» Noch sind Verschiebungen möglich. Die Oberländer werden die Saison auf Rang 9, 10 oder 11 abschliessen.

Das Pech der Thuner war, dass ausgerechnet im November, Dezember – als die Mannschaft einen guten Lauf hatte – sich immer mehr Leistungsträger Verletzungen zuzogen. Die Ausfälle bremsten das Team, das nachher im neuen Jahr nie mehr richtig Schwung aufnehmen konnte. «Wir können in Thun nicht wie andere Clubs in dieser Liga einfach Verstärkungen holen, dazu fehlen uns die finanziellen Mittel», sagt Reymondin. Für nächste Saison ist der Sportchef dennoch bestrebt, das Kader in der Breite zu verstärken. Die Thuner hoffen zudem, eine Partnerschaft mit Visp abschliessen zu können, dann könnten auch sie sich ab und zu mit Akteuren aus der Swiss League verstärken.

Trotz Verstärkungsspielern konnten die Düdinger die Thuner nicht bremsen: Hier setzt sich Yannick Gugelmann durch, Markus Grunder

Der Captain bleibt

Bereits jetzt ist klar, dass Joel Reymondin bleibt. Der 28-jährige Captain hat bereits für eine elfte Saison verlängert. Der Sohn von Sportchef Alex Reymondin ist der beste Skorer der Thuner. In der MSL war der Stürmer stets in den Top 10 der Skorerwertung, und seit Jahren ist er Thuns bester Punktesammler. Ausser den gesuchten Verstärkungen wird die Mannschaft mehrheitlich zusammenbleiben. «Es wird nicht viele Abgänge geben», sagt Alex Reymondin.

Huttwil fast durch

Mit dem Sieg leisteten die Thuner dem anderen Berner Vertreter Schützenhilfe. Bei Halbzeit der Abstiegsrunde liegt Huttwil bei neun zu vergebenden Zählern sieben Punkte vor Düdingen. Die Huttwiler verloren am Dienstag bei Seewen 2:3 nach Penaltyschiessen und kassierten damit die erste Niederlage in dieser Abstiegsrunde. Wie Thun hat sich auch Seewen den Verbleib in der dritthöchsten nationalen Spielklasse gesichert.