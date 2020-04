Wasser überträgt Virus nicht – «Thuner Wasser kann bedenkenlos getrunken werden» Die Energie Thun AG teilt mit: «Das Coronavirus ist nicht über das Trinkwasser übertragbar.» Das Thuner Wasser könne weiterhin getrunken werden. pd/sft

Der Energie Thun AG ist es ein Anliegen, die Öffentlichkeit über folgenden Sachverhalt zu informieren. Das Unternehmen schreibt in einer Medienmitteilung: «Das Coronavirus ist nicht über das Trinkwasser übertragbar und das Thuner Wasser kann weiterhin bedenkenlos getrunken werden.» Einzig: «Um die Hygiene in vorübergehend ungenutzten Trinkwasserinstallationen in Gebäuden sicherzustellen, müssen die Leitungen allerdings regelmässig in Betrieb genommen werden», ist weiter zu lesen.