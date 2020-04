Regierungsrat bewilligt Mittel – Tiefbauamt des Kantons zieht um Am 1. Mai zieht das Tiefbauamt des Oberingenieurkreises I an die Schorenstrasse 39 in Thun um.

Der Regierungsrat hat Mittel für den Umzug bewilligt. Urs Jaudas

Für die Miete der Büro- und Archivflächen sowie der Einstellhallenplätze hat der Regierungsrat des Kantons Bern befristet bis Ende April 2024 jährlich 189'000 Franken bewilligt.

Für die erforderlichen baulichen Massnahmen hat er weitere 610'000 Franken gesprochen. Der Umzug des Oberingenieurkreises ist notwendig, weil die alten Räume in der kantonseigenen Liegenschaft am Schlossberg 20 in Thun zu klein sind und die Anforderungen an zeitgemässe Arbeitsplätze nicht mehr erfüllen.

( pd )