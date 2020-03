Weniger Flüge im Oberhasli – Trainingsbetrieb wird eingeschränkt Die Luftwaffe schränkt ihren Betrieb ein. Unter anderem wird auf Nachttrainings mit den F/A-18 verzichtet. Dies, um «die Bevölkerung zu schonen», wie das Kommando mitteilt. Samuel Günter/pd

Die Luftwaffe schränkt das Training mit den F/A-18-Kampfjets ein – auch in Unterbach. Foto: Archiv

Die Luftwaffe geriet in den letzten Wochen in die Kritik. Viele Personen – gerade im Oberhasli und in der Region Brienz – störten sich daran, dass der Trainingsbetrieb in Zeiten des Coronavirus weiterging wie bisher. Wo doch sonst das öffentliche Leben zum Stillstand kam und die Menschen angehalten wurden, zu Hause zu bleiben.

Nun hat die Luftwaffe reagiert und die Traingszeiten eingeschränkt. «Damit soll bewusst auch die Bevölkerung geschont werden, die jetzt mehrheitlich zu Hause eingeschränkt ist», schreibt das Kommando der Luftwaffe in einer Mitteilung. «Die hoheitlichen Aufgaben der Luftwaffe (Luftpolizeidienst, Such- und Rettungsdienst, Lufttransportdienst des Bundes) sowie die zunehmenden Unterstützungsleistungen mit Helikoptern für die Polizei, das Grenzwachtkorps sowie die im Assistenzdienst vorgesehenen Truppen sind jedoch sichergestellt.»

Die Flugstunden mit F/A-18-Kampfflugzeugen würden so weit wie möglich reduziert und auf Trainings-Nachtflüge der F/A-18 verzichtet. «Die Teilnahme an zwei grossen internationalen Übungen wurde abgesagt; Trainings und Auftritte der Patrouille Suisse, des PC-7-Teams sowie die Displays mit F/A-18 und Super Puma sind bis auf weiteres sistiert. Aber die Luftwaffe hält auch fest: «Die Grund- und Weiterausbildung der Piloten findet jedoch weiterhin statt, um die Leistungserfüllung der Luftwaffe auch mittelfristig garantieren zu können.»