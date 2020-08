YB-Meisterfeier in Bern – Trotz Corona: Hexenkessel-Stimmung in der Aarbergergasse Auf der Berner Partymeile feierten hunderte Fans den YB-Meistertitel, als befänden sie sich in einer coronafreien Parallelwelt. Nur kurzzeitig sperrte die Polizei die Gasse. Michael Bucher

Gefühlsexplosion: Unmittelbar nach dem Schlusspfiff werden in der Aarbergergasse reihenweise Pyros und Feuerwerkskörper gezündet. Foto: Christian Pfander Es sind Bilder, wie sie auch aus dem letzten Jahr stammen könnten. Corona ist in der Aarbergergasse komplett vergessen. Foto: Christian Pfander 1 / 30

Corona? War da was? Am Freitagabend kurz vor 22:30 Uhr hat sich die Aarbergergasse in Berns Innenstadt längst in eine Parallelwelt verabschiedet, in der Covid-19 nicht zu existieren scheint. Es laufen die letzten Minuten der Partie Sion gegen YB. Die Berner führen 1:0. Auf der Partymeile gibt es praktisch kein Durchkommen mehr. Weit über 1000 Fans stehen dicht an dicht in der Gasse und verfolgen das Spiel auf den paar wenigen TV-Bildschirmen, welche Beizen draussen aufgestellt haben. Eine Maske trägt praktisch niemand, Distanz halten ist unmöglich.