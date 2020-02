A8 Interlaken: Arbeiten März–November – Trotz Sanierung bleibt die A8 für den Verkehr frei Ab kommender Woche wird auf der Autobahn zwischen den Anschlüssen Interlaken-West und -Ost der Belag saniert. Die A8 bleibt in der Regel offen. pd

Von März bis November wird die A8 zwischen den Anschlüssen Interlaken-West und Interlaken-Ost saniert. Unter anderem wird der Belag ausgewechselt. PD

Auf der A8 in der Umgebung von Interlaken wurden in den letzten Jahren bereits diverse Massnahmen ergriffen. So wurden der Rugentunnel und die Lütschinenunterführung erneuert sowie diverse Brücken instand gesetzt. Die Tunnelsicherheit ist laut Medienmitteilung des Bundesamts für Strassen (Astra), Infrastrukturfiliale Thun, somit nun auf einem hohen Niveau, und die betreffenden Brücken konnten für die Zukunft erhalten werden. Bei anderen Bestandteilen der Infrastruktur besteht allerdings noch Handlungsbedarf.