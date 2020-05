In der unteren Gerechtigkeitsgasse – Unbekannter beraubt Frau in ihrem Auto In der Stadt Bern raubte am Mittwochabend ein unbekannter Mann eine Frau aus. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Als sich eine Frau am Mittwochabend im unteren Bereich der Gerechtigkeitsgasse in ihr parkiertes Auto setzen wollte, wurde sie ausgeraubt. Wie die Kantonspolizei Bern schreibt, sprach sie ein unbekannter Mann an. Als die Frau im Auto sass, drückte er sie in den Fahrersitz und ergriff die Beute aus dem Auto. Der Mann flüchtete danach in Richtung Kramgasse.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist zirka 170 bis 180 Zentimeter gross, zwischen 30 und 35 Jahre alt, von fester Statur und hat einen dunklen Teint. Er hatte kurze, schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine braune Jacke.

Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden.

( ber )