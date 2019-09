Und jetzt ist er der Zweitbeste der Welt

Wer Jeremy Seewer zuhört, der würde ihn am liebsten wachrütteln. Zweiter ist er geworden in der MXGP, der höchsten Klasse der Motocross-WM. Es ist ein riesiger Coup. Kein Schweizer hat jemals Ähnliches vollbracht wie der junge Mann aus Bülach. Und dann redet er darüber in einer Art, als würde er einen Vortrag über die Bundesfinanzen halten.