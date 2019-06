Ungewohnt wohnlich

Bitte Platz nehmen

Dieses Schlafzimmer hat gleich ein kleines Wohnzimmer bekommen. Die schokoladenbraune Oma-Couch bringt dem dem weissen, modernen Raum nicht nur einen supergemütlichen Sitzplatz sondern auch Wärme. Die Kombination mit modernen Möbeln und einer verhaltenen Farbigkeit ist elegant und vermittelt viel Ruhe.(Bild über: Planete Deco)

Sie sorgen für ein wärmeres Klima

Ein hübscher Orientteppich, eine rustikale Holzbank und die Wahl von Schwarz für die Rückenwand geben diesem Schlafzimmer eine riesengrosse Portion Wärme und Freundlichkeit. Zur weissen Bettwäsche wurden goldene Samtkissen und eine graue Häkeldecke kombiniert was den Look kuschlig und persönlich abrundet. (Bild über: Pinterest)

Umdenken passt

Wenn Sie beim Einrichten des Schlafzimmers so denken wie beim Wohnzimmer dann kann ein solch inspirierendes Resultat herauskommen: Das Bett wirkt wie eine Couch und die Nachttische wie Sideboards. Orientteppich, Bilderwand und grandiose Leuchten vervollkommnen den Salon-Effekt. (Bild über: Libertyn)

Eleganz für den ganzen Tag

Ganz anders, nämlich feminin und elegant wurde in diesem Schlafzimmer eingerichtet. Sanfte Farben und edle Möbel bringen viel Chic. In diesem Schlafzimmer hält man sich gerne auch tagsüber auf, sei es um auf dem Sofa zu lesen oder am weissen Pult zu arbeiten. (Bild über: Pinterest)

Es geht auch gemütlich

Tapete, farbiges Holzwerk, Blumen, Körbe und eine gemütliche Sitzecke, man braucht kein Countrycottage um einige dieser Ideen umzusetzen. Sie funktionieren auf eine andere Art auch in normalen Kachelbadezimmern. Wie wärs etwa mit einem grau lackierten Nachttischchen als Ablagemöbel. Darauf haben dann, ein Keramikkrug mit frischen Blumen Platz und andere hübsche Dinge. Statt Fensterbank tut auch ein schlichte Holzbank, welche dann mit farbig gemusterten Kissen aufgepeppt wird. (Bild über: Rock my style)

Landausflug im Bad

In einem nicht allzukleinen Bad hat ein antiker kleiner Holztisch bestimmt Platz. Mit hübschen Dingen bestückt bringt er nicht nur Wärme sondern auch viel Persönlichkeit in ein langweiliges oder kühles Bad. (Bild über: SF Girl)

Weitab von Weiss

Wenn man in einer Mietwohnung wohnt wird es mit mit dem Umsetzen von solch tollen Ideen in der Küche schwieriger. Aber träumen darf man und viele haben auch Eigentumswohnungen oder Häuser und können ihre Küche nach eigenen Vorstellung gestalten. Da sind die tollen Küchen von Devol Kitchen immer eine Inspiration wenn es um die stilvolle Portion Wohnlichkeit geht.

Industrial kennt cosy

Der Industrialstil hat viele Fans. Kein Wunder, passt er doch in praktische jede Umgebung und sorgt immer für einen interessanten Stilmix. Wie cosy, kuschlig und trotzdem sehr modern das aussehen zeigt dieses inspirierende Beispiel. (Bild über: Pinterest)

Der Teppich macht’s

Manchmal genügt ein Teppich und alles sieht ganz anders aus. Ich bin ein Fan von Teppichen in der Küche. Sie verwandeln meiner Meinung nach jede Küche in einen wohnlicheren Raum. Ein grosser Bonus: Dabei sind Wärme und Farbe inklusive. (Bild über: Decoholic)

Grandezza im Büro

An Wärme und Farbe fehlt auch diesem Büro oder Arbeitszimmer nicht. Statt der üblichen kühlen Büromöbeln stehen hier antike Stücke. Der schwere, formidable Tisch wurde weiss lackiert und hat somit Frische bekommen. (Bild über: Pinterest)

So ganz nebenbei

Ein Tisch an der Wand als Ablage hilft jedem Raum für mehr schöne Wohnlichkeit. Er wirkt leichter als die typischen Ablagemöbel wie Kommoden und Sideboard und spontaner. Diese Beispiel von der Interiodesignerin Katie Ridder, macht Lust das gleich selbst auszuprobieren.

Ecke im Zentrum

An dieser Ecke könnte auch eine Kommode stehen. Das wäre die klassische Lösung. Doch ein Sessel überrascht lädt ein zum Verweilen und rückt eine langweilige Ecke ins Rampenlicht. (Bild über: Doris Leslie Blau)

Balkon-Beauty

Jetzt endlich können wir es und wieder so richtig gemütlich machen auf dem Balkon. Dafür braucht es wenig, aber diese Wenige soll dafür Stil haben. Korbmöbel Sisalteppiche und grosse Körbe und Taschen bringen auf jeden Fall Sommerstimmung, das schnell, einfach und mit viel Geschmack. (Bild über: Apartment Therapy)

Immer willkommen

Auf diesem kleinen Balkon hält man sich gerne auf. Das Mobiliar dafür kriegt man gar im Warenhaus und miss dafür nicht mal in eines der Möbelhäuser am Rande der Stadt fahren. Was für Städter ohne Auto und Nerven angenehm ist. Die meisten Kaufhäuser bieten übrigens Lieferservices an. Ab einem bestimmten Betrag gar gratis. Sonst kann man selber einen Kurier bestellen, damit man nicht alles ins Tram schleppen muss. Beachten Sie auch das charmante Detail am Sonnenschirm: Die Lichterkette, die für Licht am Abend sorgt. (Bild über: Pinterest)

Credits:

Blogs und Magazine:Apartment Therapy, Decoholic, SF Girl, Rock my style, Planete Deco

Küchen:Devol Kitchen

Interiordesign:Katie Ridder

Shops und Kollektionen:Doris Leslie Blau, One Kings Lane

Der Beitrag Ungewohnt wohnlich erschien zuerst auf Sweet Home.