Unterwegs mit dem Profikiller

Unter seinem wirklichen Namen veröffentlichte er bisher weit über 50 Romane, die ihm nicht nur ein gutes Einkommen, sondern auch Ruhm und Ehre bescherten. Mit seiner Serie um den mit schweren Alkoholproblemen kämpfenden, melancholischen New Yorker Privatdetektiv Matthew Scudder schrieb er sich in die Geschichte der modernen Kriminalliteratur. Die Serie (seit 1967) umfasst 17 Romane, eine Shortstory-Sammlung und einen Kurzroman. 2 Scudder-Romane wurden verfilmt: «Eight Million Ways to Die» 1986 von Hal Ashby nach einem Drehbuch von Oliver Stone mit Jeff Bridges und «A Walk Among the Tombstones» («Ruhet in Frieden») 2014 von Scott Frank mit Liam Neeson.

Eher auf der witzigen Seite ist die 11-teilige Serie (1977 bis 2013) um den New Yorker Buchhändler und Gentleman-Einbrecher Bernie Rhodenbarr. Einer der Romane wurde 1987 von Hugh Wilson unter dem Titel «Burglar» («Die diebische Elster») mit Whoopi Goldberg als Bernice Rhodenbarr als Komödie verfilmt.

Lawrence Block ist mit zahlreichen Preisen für einzelne Werke, aber auch für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden, darunter mit den höchsten Auszeichnungen der wichtigsten Organisationen, etwa dem Grand Master Award der Mystery Writers of America (1994), dem Eye Lifetime Achievement Award der Private Eye Writers of America (2002) und dem Cartier Diamond Dagger der britischen Crime Writers’ Association (2004). Block engagiert sich bis heute aktiv in der amerikanischen Kriminalliteratur-Szene und fördert junge Autoren. Er hat zudem mehrere Bücher über das Schreiben veröffentlicht.

Vor ein paar Jahren hat Lawrence Block begonnen, seine Werke als E-Books und Paperbacks in sogenanntem Self-Publishing selbst herauszugeben und zu vermarkten. Dies nicht nur in Englisch, sondern auch in weiteren Sprachen, darunter auf Deutsch. So wurde die ganze Scudder-Reihe, die auf Deutsch ursprünglich vor allem im Heyne-Verlag erschienen ist, von seiner eigenen LB Productions neu aufgelegt und ergänzt. Auf diesem Weg erscheinen nun auch die Bücher um den Profikiller John Keller erstmals auf Deutsch. Der eigene Vertrieb hat zur Folge, dass die deutschen Titel nur beim Versandhändler Amazon erhältlich sind.

Lawrence Block lebt und arbeitet seit Jahrzehnten in New York City, wo auch die Protagonisten seiner Werke zu Hause sind.



Lawrence Block: «Kellers Hitparade» (Original: «Hit Parade», William Morrow, New York 2006). Aus dem Englischen von Sepp Leeb. LB Productions, New York 2019. 278 S., ca. 17 Fr. (via Amazon.de).

