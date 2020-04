Trotz Corona-Krise – Valiant schafft 40 Arbeitsplätze Die Bank mit Sitz in Bern setzt ihre Expansion fort und baut das Anlage- und Vorsorgegeschäft aus. Julian Witschi

Valiant sucht Kundenberatende für vermögende Privatpersonen. Foto: Andreas Blatter

Es ist eine Nachricht mit Seltenheitswert im Moment: Ungeachtet der noch kaum abschätzbaren Folgen der Corona-Pandemie für die Wirtschaft engagiert die Bank Valiant 40 zusätzliche Anlage- und Vorsorgespezialisten. Dieser Ausbau erfolgt im Rahmen der neuen Strategie 2020 bis 2024, wie das Finanzinstitut mitteilt.

Valiant hat in den letzten Jahren bereits die regionale Präsenz ausgeweitet, namentlich in der Romandie und in der Ostschweiz. Neu im Fokus steht Zürich. Zudem ist es ein strategisches Ziel, die Erträge aus dem Geschäft mit Vermögensaufbau und Vorsorge signifikant zu steigern.

Valiant steigt jedoch nicht in die Vermögensverwaltung für Superreiche ein, sondern fokussiert sich auf Privatpersonen mit Vermögen bis rund 2 Millionen Franken. Die persönliche Beratung bleibe der zentrale Kanal für den Kundenkontakt, jedoch stärker unterstützt durch digitale Services, hiess es.

Prozesse zusammenführen

Valiant passt im Anlagegeschäft auch ihre Organisation an. Vermögensberater werden neu in die Bereiche Privat- und Geschäftskunden integriert. Prozesse sollen standardisiert und automatisiert werden. Bei den 40 neuen Stellen handle es sich aber nicht um eine Verlagerung aus anderen Bereichen, sondern um einen Nettoausbau, hiess es auf Anfrage.