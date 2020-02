Fall Därstetten – Vater des Findelkinds wurde ausgeschafft Die Eltern des ausgesetzten Neugeborenen befinden sich in Deutschland. Bruno Petroni

Auf diesem Plastikbehälter im Innenraum des Werkhofs in Därstetten war das Neugeborene von der Mutter in eine Kartonschachtel gelegt und mit einer Decke zugedeckt worden. Foto: Hans Urfer

Der Vater des am 3. Januar dieses Jahres beim Werkhof Därstetten in einer Kartonschachtel ausgesetzten neugeborenen Babys wurde nach Deutschland ausgeschafft. Dies, nachdem er und die Kindsmutter nach deren Ermittlung zunächst zweieinhalb Wochen in Untersuchungshaft verbracht hatten.