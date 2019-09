Velofahren in der Wohnung? Kein Problem!

Von Marianne Kohler (publiziert am Sun, 08 Sep 2019 03:00:50 +0000)

Fotos: Rita Palanikumar für Sweet Home

Grüne Familieninsel

Das Paar Claudia und Op Desax sind die Gründer des Mode-Concept-Stores Opia in Zürichs neuem Europaallee-Quartier beim Hauptbahnhof. Claudia kommt aus dem Bündnerland, Op aus Bangkok, beide haben kreative Berufe und verbinden ihre Talente, Kulturen und Persönlichkeiten nicht nur im Shop, sondern auch in der Wohnung und im Alltag. Die Familienwohnung befindet sich in Zürich Altstetten, in einer grossen, neuen Siedlung.