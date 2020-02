Kalte Dusche – Vergessen und besser machen Nach zwei knappen Siegen kassiert der SC Langenthal eine Dusche beim EHC Olten. Gleich mit 0:7 gehen die Oberaargauer unter. Leroy Ryser

Oltens Lukas Haas jubelt. Der Stürmer erzielte das 3:0 und das 7:0. Foto: Freshfocus

Gibt es das so oft zitierte «Momentum»? Die Annahme ist, wer zuletzt traf, sich gut fühlt, der ist im Vorteil. In der Viertelfinalserie zwischen dem EHC Olten und dem SC Langenthal zeigte sich zuletzt aber immer wieder etwas anderes. In den ersten beiden Spielen führte der EHC Olten, zuletzt aber gewann der SCL. Beim zweiten Spiel hatten die Oltner gar Vorteile in der zweiten Verlängerung, ehe Mathieu Maret die Partie zugunsten der Langenthaler entscheiden konnte. Mit diesem Treffer in der 105. Minute beim letzten Spiel am Freitag hätte man eigentlich denken können, dass Langenthal ebendieses Momentum sowieso in den eigenen Beinen spürt und Olten Mühe bekundet, auf die beiden Pleiten zu reagieren – dem war aber bei weitem nicht so. Olten reagierte harsch, überzeugend und walzte Langenthal besser nieder, als es die Maschinen von SCL-Hauptsponsor Ammann hätten tun können. Nach 60 Minuten jubelten die Fans des EHCO nicht nur über den ersten Sieg in diesem Viertelfinal, sondern auch über einen 7:0-Erfolg.

SCL schwach

Dass dieser auf einen entfesselten EHCO-Angriff zurückzuführen ist, scheint aber genauso logisch wie dass der SC Langenthal daran nicht unbeteiligt war. Beim 1:0 beispielsweise gelang es Luca Christen trotz Puckbesitz in Unterzahl nicht, die Scheibe aus dem Drittel zu spielen, und auch das 2:0 entstand erst durch eine Strafe gegen Stefan Rüegsegger. Damit aber nicht genug: Beim 3:0 reagierte Lukas Haas im Slot viel schneller als Fabio Kläy, beim 4:0 wiederum gemahnte Dario Kummer gegen Gary Nunn an eine Dampflok, die sich mit dem neusten Schnellzug messen will. Und Gleiches passierte dann auch noch Hans Pienitz gegen Dion Knelsen, als je vier Feldspieler auf dem Feld standen und das 5:0 durch einen unwiderstehlichen Flügellauf von Nunn entstand. Dass Jeff Campbell nach dem 4:0 ein Time-out nahm und nach dem fünften Gegentreffer Goalie Philip Wüthrich erlöste und Connor Hughes einsetzte, änderte nichts daran, dass der SC Langenthal an diesem späten Nachmittag schlichtweg chancenlos war. Nach 40 Minuten stand es 6:0.

Clark bleibt Ärgernis

Der Vorteil an dieser Klatsche: Sie zählt weder doppelt noch dreifach, bereits am Mittwoch kann sich Langenthal nach einer angemessenen Pause selbst rehabilitieren. Und für diese Partie ist ohne Zweifel eine Leistungssteigerung von zahlreichen Charakteren gefordert. Andrew Clark ist weiterhin mehr Ärgernis als Ausländer, auch die zuletzt noch verletzten Stefan Tschannen und Simon Sterchi konnten sich als dessen Linienpartner kaum in Szene setzen. Ian Derungs war zudem quasi inexistent, und auch Tom Gerber hatte nach dem starken Auftritt am Freitag am Sonntag deutlich mehr Mühe. Und defensiv kamen die Oberaargauer kaum ins Spiel, weil sie oft zu spät reagierten und im Aufbauspiel mehrheitlich viel zu ungenau agierten.

Die Devise nach der Partie ist deshalb nicht nur abhaken und vergessen, sondern vor allem auch: wieder besser machen. Dass der SCL immerhin den Willen dazu hat, zeigte sich durchaus, als die Spieler zwar frustriert waren und einzelne Handgemenge anzettelten, aber immerhin den letzten Abschnitt einigermassen würdig und mit viel Engagement abschlossen.