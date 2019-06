Verkehr verkehrt

Ich ahne, was sie meint: il traffico. Und liege richtig. Zwischen uns und dem Wasser gibt es ein Hindernis: die Hafenstrasse, darin einen grossen Kreisverkehr mit dem sprechenden Namen XIII Vittime – 13 Opfer. Diesen Kreisel müssen wir überwinden. Auf vielleicht vier Spuren, Markierungen gibts nicht, rasen Autos. Aus verschiedenen Richtungen einbiegend, verwandeln sie sich in Mondraketen, die auf einer Erdumlaufbahn kreisen und nun tangential beschleunigen, um in die Unendlichkeit des Alls zu entschwinden. 96,3 Dezibel, sagt mein Messgerät, eine App, die ich mir zuvor aufs Handy geladen habe. 80 sind der durchschnittliche Wert für schweren Verkehr.

Ich bin wütend darüber, dass Maschinen in Städten den Vorrang haben.

Laura ruft mir zu, ich solle nah bei ihr bleiben, dann stürzen wir uns hinein in dieses grosse Tetris aus blauen, grünen, roten, grauen, weissen Autowürfeln. Wo jede Lücke ein Fehler ist. Die geschlossen werden muss. Ohne einen Millimeter Luft. Wo Rückspiegel an Rückspiegel, Rad an Rad klebt. Bei höchstmöglichem Tempo. Die Tetrisklötzchen hupen empört, wir sind Störenfriede und gehören eliminiert. Hätte ich doch auf Paola in Genua gehört. Wäre ich doch in Zürich geblieben, wo ich auf dem Zebrastreifen stehenden Autos schon mal vorwurfsvoll auf die Motorhaube klopfe. Ich kriege Angst.

Was Laura erkennt. Mitten in dieser grossen Hatz steigt sie vom Rad, breitet ihre Arme aus und teilt die Blechflut, wie einst Moses das Wasser teilte. Die Autos weichen aus. Und als sie die rechte Hand dann auch noch zu einem gebieterischen Stopp in die Höhe reisst, halten sie tatsächlich an. Ich bin gerettet, dankbar. Aber auch wütend darüber, dass Maschinen in Städten den Vorrang haben. Dabei sind sie nichts als eine Kompilation technischer Unzulänglichkeiten, mit Design überblechte tausend Kilogramm Metall, in der Entwicklung irgendwo stecken geblieben zwischen Ochsenkarren und einer unklaren Zukunft, die jedoch nur eines sein kann: besser.

Zwei Tage vor meiner Tour mit Laura, noch in Zürich, hatte ich Leoluca Orlando getroffen, seit 1985 mit Unterbrüchen Palermos Bürgermeister. Orlando war hierhergekommen, um einen Vortrag über die «Wiedergeburt» seiner Stadt zu halten. War der Titel zwar auf die erfolgreiche Vertreibung der Mafia aus dem Stadtzentrum gemünzt, so liess er sich auch auf das Thema Verkehr übertragen. Denn nach dem Kampf gegen die Kriminellen wartet nun die grössere Aufgabe: die Vertreibung der Autos.

Rundblick mit Bürgermeister

Ich traf Orlando auf dem Lindenhof, wo er zusammen mit seiner Entourage in der Kälte stand, auf das autofreie Limmatquai hinunterblickte und zu hören versuchte, wo es nichts zu hören gab. Da waren nur Fussgänger, Velos, das Tram. Ich hätte ihm gerne erzählt, was für ein endloser Kampf das war. Beinahe zwanzig Jahre lang hatte das Gewerbe die Umwandlung in eine Flanierzeile zu verhindert versucht, mit überholten Argumenten: Die Mehrheit der Geschäftsinhaber befürwortet die heutige Lösung, die Bevölkerung ebenfalls. 20 000 Fahrzeuge pro Tag sind weg. Vermisst sie jemand?