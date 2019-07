Versuchen Sie alles ein bisschen anders

Und so geht gerösteter Lachs:

Mischen Sie 2 EL Harissa mit 4 EL Olivenöl, etwas Zitronensaft und einer Prise Meersalz. Harissa ist eine Gewürzpaste, die in der nordafrikanischen Küche wie zum Beispiel der marokkanischen Küche benützt wird. Sie finden Sie in Tuben in Spezialgeschäften. Dann reiben Sie eine Lachhälfte damit ein. Legen Sie sie mit der Hautseite nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und rösten Sie den Lachs etwa 20 Minuten bei 160 Grad. Herausnehmen und zur Seite stellen. Mischen Sie eine Salsa mit gehackten Pistazienkernen, Granatapfelkernen, gehackter Petersilie und etwas Olivenöl und Zitrone. Servieren Sie den Lachs mit der Salsa und einer Joghurtsauce. Für die Joghurtsauce mischen Sie Naturjoghurt mit etwas Tahini. Tahini gibt es in Spezialgeschäften, es handelt sich dabei um eine Sesampaste. Andere Gerichte, die kalt gut schmecken: Gekochte Bohnen, die Sie zu Beispiel als Salat oder über Hummus servieren können

Die Thunfischpasta vom Vortag, die mit Zitronensaft, Olivenöl und etwas mehr Salz herrlich als Pastasalat schmeckt

Das Grillfleisch vom Vortag, das Sie aufgeschnitten wie Roastbeef mit einer Rettichsauce oder mit Joghurtsauce auftischen

Eine Frittata