Zwischenfall in Thun – Verwirrter Mann zündelte bei Tankstelle Bei einer Tankstelle spielte ein Mann mit einem Feuerzeug und stiess Drohungen aus. Später konnte ihn die Polizei anhalten. PD/gbs

Ein Mann hat am Samstagmittag beim Migrol-Shop an der Weststrasse in Thun damit gedroht, die Tankstelle in die Luft zu jagen. «Er nahm mehrfach den Griff der Zapfsäule in die Hand und hielt sein Feuerzeug daran. Dann fragte er, ob die dort tankenden Leute es lustig fänden, wenn er die Säule anzünden würde», wird eine 24-jährige Augenzeugin von «20 Minuten» zitiert. Bereits davor sei der Mann aufgefallen, da er bei der Tankstelle geraucht habe.

«Verwirrt und nervös»

Eine Mitarbeiterin des Migrol-Shops hat die Drohung gegenüber «20 Minuten» bestätigt. Sie erzählt, dass der Mann etwa 50 Jahre alt gewesen sei und ziemlich verwirrt und nervös gewirkt habe. «Womöglich hatte er ein psychisches Problem», wird die Frau zitiert. Nach dem Tanken habe der Mann zudem wegfahren wollen, ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiterin stellte sich dem Auto in den Weg, musste aber zur Seite zu springen, da der Mann voll auf sie zuhielt.

Christoph Gnägi, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern, bestätigte den Zwischenfall. Weiter hält er fest, dass der Mann dank Abklärungen identifiziert und aufgefunden werden konnte. «Er konnte in eine geeignete Institution gebracht werden, in der er Hilfe bekommt», wird Gnägi zitiert. Drohungen gegenüber weiteren Personen seien der Kapo nicht bekannt.