Belper Firma trotzt Corona-Krise – Vom Open Air zum Altersheim Normalerweise verdient die Firma Avance Pay ihr Geld an Sommerfestivals mit ihrem Cashless-System. In der Corona-Krise hat sie die Bedürfnisse betagter Heimbewohner entdeckt. Johannes Reichen

Heinz Bircher (r.) stellt seine Geräte und Software auch dem Betagtenheim Mattenhof zur Verfügung. Leiter Adrian Baumgartner freuts. Foto: Adrian Moser

Der Festivalsommer steht vor der Tür. Die Toten Hosen werden am Rock oz’Arènes in Avenches auftreten. Für das Stars in Town in Schaffhausen sind Patent Ochsner angekündigt worden. Und am Hurricane Festival in Deutschland werden Kings of Leon spielen. Die Veranstalter dieser drei Open Airs gehen davon aus, dass ihre Anlässe stattfinden. So steht es auf ihren Websites. Trotz Corona.