Feriendorf Meiringen – Von 0 auf 100 in den letzten 100 Tagen Das Swisspeak Resort ist am Donnerstag 100 Tage offen – trotz Coronakrise. In den ersten drei Monaten war es häufig ausgebucht. Noch nicht abgeschlossen sind die Umgebungsarbeiten. Nathalie Günter

Seit 100 Tagen sind die Türen des Swisspeak Resort in Meiringen offen. Foto: Bruno Petroni

Am Donnerstag ist das Swisspeak Resort in Meiringen 100 Tage alt: «Über Silvester und Neujahr sowie in den Sportwochen waren wir ausgebucht», sagt Nathalie Jost. Die Resort-Managerin und ihr vierköpfiges Team hatten also keine Schonzeit. «Das war eine Challenge, hat mit ein paar normalen Anlaufschwierigkeiten aber gut geklappt», erzählt die Walliserin.