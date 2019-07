Von der Klima-Angst radikalisiert

Globale Klimaabkommen, wie zuletzt in Paris, streben eine maximale Erwärmung von 1,5 bis 2 Grad an. Das sei mittlerweile eine Illusion, meint Wallace-Wells. Erstens: Filterten wir weltweit den Feinstaub aus der Luft, der uns derzeit wie ein Sonnenschirm schützt, seien wir bereits bei fast 1,5 Grad Erwärmung. Zweitens, so fand er heraus, beinhalten die in den Klimaverträgen formulierten Vorgehensweisen, um diese Grenzwerte nicht zu überschreiten, Fantasie-Technologien, die nicht einsatzbereit sind. Seine Thesen sind weder extrem, noch ist Wallace-Wells mit ihnen allein. An der Universität Cambridge gibt es sogar ein Institut, das sich mit dem Ende der Menschheit beschäftigt: das Centre for the Study of Existential Risk.

Einer ihrer Forscher, Simon Beard, stellt sich das Aussterben der Menschheit vor wie ein Buch, bei dem irgendwann die Seiten leer sind. Plötzlich schreibt niemand mehr die Geschichte fort. Ereignisse, die dazu führen könnten, nenne man in der Forschung «existenzielle Risiken». Der Klimawandel, so Beard, sei so ein Risiko, und zwar eines der Kategorie «Hard Problem»: ein Problem, welches a) die gesamte Menschheit bedroht, b) dessen Eintritt wahrscheinlich ist, c) bei dem die Lösung zwar prinzipiell bekannt ist – aber d) derart viel menschliche Kooperation erfordert, dass sie illusorisch scheint.

«Wir waren nie besser vorbereitet auf solche Herausforderungen.»Benjamin Green, Selbstversorger

Und trotzdem bleibt Beard optimistisch. Er ist ein Vertreter jener liberalen Gesellschaft, die auf Statistiken schaut und konstatiert, dass es der Welt noch nie so gut ging wie heute. Kürzlich hat er sich Solarzellen auf sein Hausdach montiert. «Wir waren nie besser vorbereitet auf solche Herausforderungen», sagte er mir. Es werde völlig unterschätzt, wie vernetzt und koordiniert die Menschheit heute ist.

Was wir derzeit überall in der Welt beobachten, sind unterschiedliche Reaktionen auf die Frage: Wie gehen wir mit der Erkenntnis um, dass unsere Zivilisation kollabieren, die Menschheit vielleicht aussterben könnte? Und zwar vielleicht in weniger als hundert Jahren. Es ist ein furchteinflössender Gedanke.

«Was mich beunruhigt», sagte Simon Beard, «sind die Strategien, die als Antwort auf diesen drohenden Kollaps formuliert werden: entweder zentral gesteuerte autoritäre Systeme oder die Zerlegung unserer Gesellschaft in mikroskopisch kleine Überlebenseinheiten.» Mit «autoritären Systemen» meint Beard jene Bestrebungen, die Demokratie einzuschränken, um das Klima zu retten. Mit «mikroskopisch kleinen Überlebenseinheiten» meint er Aussteiger wie meinen Arbeitskollegen Ben Green in Sachsen. Ich beschloss, Ben zu besuchen.