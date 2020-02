Von der unschönen Seite Zuerst solid, danach desolat, gegen Ende mit Moral: Bern gewinnt gegen Rapperswil 5:2. Am Samstag tritt der Meister in Lugano an. Reto Kirchhofer

Jubel bei den SCB-Spielern: Dank eines starken Schlussdrittels mit vier Toren setzt sich der SCB gegen die Lakers durch. Foto: Christian Pfander

Ach, was war das für ein munteres Auftaktspiel gegen Rapperswil. Im ersten Meisterschaftsmatch seit dem Titelgewinn feierten die Berner Zuschauer nochmals ihre Helden. Und sich selbst. Der SCB kombinierte sehenswert. Doch er liess hinten etwas gar viel zu und lag im Mitteldrittel 2:3 in Rückstand. Irgendwie würde das sicher gut kommen. Dachten sich die Besucher. Dachten sich die Spieler. So kam es auch: Der Meister entschied den Aufgalopp 6:3 für sich.

Am Freitagabend gastierten die Lakers zum zweiten Mal in dieser Spielzeit in Bern. Munter war es in der Postfinance-Arena seither kaum mehr gewesen. Und als die Gäste im Mitteldrittel wieder in Führung gingen – dieses Mal 2:1 statt 3:2 –, glaubten die wenigsten daran, dass es aus Berner Optik noch gut kommen werde. Zu schwach hatte der Meister in den letzten Wochen gespielt. Und weil er gestern phasenweise desolat agierte, verflüchtigte sich bei den Anhängern der letzte Hauch von Zuversicht für einen Moment unter dem Hallendach.

Doch dann kam Vincent Praplan. Er hauchte Team und Publikum mit einem Ablenker in Überzahl neues Leben ein. Und noch selten wurde bernerseits ein Treffer gegen das äusserst bescheidene Rapperswil so exzessiv bejubelt wie das 3:2 von Tristan Scherwey. Es sollte zugleich das siegbringende Tor sein, weil im letzten Abschnitt grosszügigerweise die Gäste den Part der desolat spielenden Mannschaft übernahmen. Der SCB gewann 5:2. Sein Trainer Hans Kossmann sagte: «In der zweiten Pause haben mich die Spieler nicht von meiner schönsten Seite gesehen und erlebt. Ich hoffe, sie haben etwas gelernt.»

Berner Kummerbuben

Das Etikett der Kummerbuben sind die Berner jedenfalls noch nicht los. Ihnen ging gestern über weite Strecken jegliche Souveränität ab. Nichts war zu sehen von Kossmanns Vorgaben, die da etwa wären: keine Scheibenverluste in der Abwehr, mit einfachen Pässen aus der eigenen Zone kommen.

Der SCB verzeichnete Puckverluste in unschöner Regelmässigkeit. Selbst die simpelste Auslösung geriet zu ungenau. Peu à peu schaukelten sich Verunsicherung und Frust hoch. Calle Andersson vertändelte im eigenen Drittel die Scheibe, doch die Lakers konnten damit nichts anfangen. Stattdessen lancierte Thomas Rüfenacht den Konter, der via Mark Arcobello, Jan Mursak und den aufgerückten Andersson das Führungstor brachte (18.). Der gelungene Spielzug vermochte beim Meister die Fesseln der Verkrampfung nicht zu lösen. Im Gegenteil.

Es folgte ein Drittel, in welchem aus dem SCB der Slapstick-Club Bern wurde. Nichts passte zusammen. Die Wechsel waren schlecht, die Kommunikation innerhalb der Blöcke war es offenbar ebenfalls. «Mental, nur mental», sagte Kossmann. «An der Müdigkeit kann es jedenfalls nicht gelegen haben.»

Jan Mosimann glich aus. Michael Loosli reüssierte ebenfalls. Die Treffer der beiden Schweizer erstaunten insofern, als die Lakers wie kein anderes National-League-Team vom Output ihrer Ausländer abhängig sind. Der SCB erwies sich gewissermassen als Aufbaugegner des gebeutelten Tabellenletzten. Dennoch behielt das Publikum die Contenance. Jedenfalls war von den Rängen nur vereinzelt ein akustischer Liebesentzug zu vernehmen.

Direktes Duell mit Lugano

Immerhin erbrachte der Meister im dritten Abschnitt den Beweis, dass die Mannschaft intakt ist. Am Samstag aber wird eine gute Moral allein nicht genügen, wenn die Berner zum Strichduell in Lugano antreten. Die Tessiner liegen mit drei Zählern Vorsprung auf dem rettenden achten Rang. Mit einem Erfolg könnte sich der SCB eine schöne Ausgangslage verschaffen. Ein «unschöner» Kossmann pro Wochenende müsste den Spielern eigentlich genügen.