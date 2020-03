Leserreaktionen – Von Privatspitälern muss Solidarität gezeigt werden Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Zu «Coronavirus bringt auch Spitäler in finanzielle Schwierigkeiten»

Von Privatspitälern muss unbedingt Solidarität gezeigt werden

Während in den öffentlichen Spitälern 12-Stunden-Schichten geleistet werden, beantragen Privatspitäler Kurzarbeit. Der Steuerzahler wird also doppelt zahlen müssen, da die Überzeiten irgendwann auch noch abgegolten werden müssen. Von den Privatspitälern muss unbedingt Solidarität gezeigt werden und das überzählige Personal den öffentlichen Spitälern ausgeliehen werden. Wenn nicht auf freiwilliger Basis, so muss dies durch die Regierung verordnet werden. Der Kanton Freiburg hat dies vorgemacht.

Dies würde dem Personal in den öffentlichen Spitälern die dringend benötigten Ruhezeiten ermöglichen. Diese Massnahmen sind umso sinnvoller, wenn man bedenkt, dass Privatspitäler wie die Hirslandengruppe in normalen Zeiten nur die lukrativen Behandlungen anbieten und die unrentablen Risikofälle gerne den öffentlichen Spitälern überlassen.

Alain Mori, Wichtrach

Zu «Ein Drittel weniger auf Autobahnen»

Begründungen sind lächerlich

Reinhold Messner plädiert für Bergverzicht, weil Verunfallte dringend für Corona-Erkrankte benötigte Spitalbetten belegen würden. Pro Senectute ruft ältere Menschen dazu auf, keine Spaziergänge zu unternehmen, weil sie sich verletzen könnten. Diese Begründungen sind lächerlich. Die Zahl der Berg- und Spazierunfälle sollte in Relation zu Unfällen gesetzt werden, die zu Hause passieren. Haushaltsunfälle belegen in der Statistik mit Abstand Rang 1.

Michael Geissbühler, Herrenschwanden

Zu «Er will nicht an den Beatmungsschlauch»

Missachtete Patientenverfügung

Meine Mutter (93) war gesund, hatte aber dennoch eine Patientenverfügung erlassen, wobei ich die Vollmacht hatte. Sie wurde von einer Minute zur anderen zum Pflegefall. Sie kam zuerst ins Spital, dann ins Altersheim, und bekam durchgehend Morphium verschrieben. Sie wurde immer ruhiger, schlief viel und wünschte sich eigentlich nur noch, sterben zu dürfen. Der Arzt liess dies aber nicht zu, verpasste ihr einen künstlichen Darmausgang und verabreichte ihr Abführmittel. Auf das Abführmittel kam das grosse Leiden. Daraufhin verordnete eine Ärztin, die meine Mutter noch nie persönlich gesehen hatte, via Telefon, das Morphium abzustellen. Ich war machtlos, verwies immer wieder auf die Patientenverfügung, was aber nichts brachte. Sie starb nach einer Woche. Was nützt eine Patientenverfügung, wenn sie von Ärzten missachtet wird? Hätten die Ärzte das Morphium nicht abgestellt, wäre meine Mutter ruhig und in Würde eingeschlafen. Stattdessen musste sie die letzten Wochen ihres Lebens leiden.

Elisabeth Haupt, Jegenstorf

Zu «Die Küche als Schulzimmer»

Zurzeit lernen alle Generationen

Zurzeit lernen nicht nur Kinder und ihre Eltern im Homeschooling-Modus. Auch wir Älteren haben nicht ausgelernt. Wir überdenken unsere lieb gewordenen Freiheiten und Gewohnheiten, bleiben zu Hause, entdecken dabei, wie privilegiert wir trotz allem noch sind. Aber das Allerwichtigste: Wir lernen, was eine Pandemie ist, wie rasch sie sich durch Kontakte ausbreitet. Dass es absolut nötig ist, Vorgaben der Regierung zu befolgen, und dass unser Land ganz beeindruckende Bundesräte und Fachpersonen hat. Sie alle bekommen ein fassbares Gesicht, auch durch die hervorragende Berichterstattung der Medien. Hören wir also auf, die uns auferlegten Einschränkungen zu beklagen, und zeigen uns stattdessen dankbar für die klare Führung.

Maya Obrist, Wattenwil

Zu «Grüne planen ‹Green Deal› für die Schweiz nach Corona»

Nicht bloss eine Chance, sondern eine Notwendigkeit

Die Welt muss neu gedacht werden. Und so neu ist das Ganze ja auch nicht, Wissenschaftler warnen uns schon seit Jahrzehnten vor einem ökologischen Kollaps. Um nicht von einer in die nächste Krise, ja von einer Pandemie in die nächste zu schlittern, müssen nun alle Hebel an der richtigen Stelle angesetzt werden. Gelder für Soforthilfen an Kleinunternehmer und an das stark gebeutelte Gesundheitssystem müssen genauso fliessen wie Gelder für einen grünen Konjunkturplan. Investiert man heute in den ökologischen Umbau der Wirtschaft, minimieren wir das Risiko von morgen und landen nicht wieder dort, wo wir jetzt gestrandet sind. Es wäre nicht bloss eine Chance, es ist schlicht eine Notwendigkeit.

Margit Menne, Böckten

Zu «Neuer Valiant-Chef verdient über 1 Million Franken»

Chance für CEOs zur Solidarität

Die Wirtschaft ächzt unter den Folgen der Corona-Notmassnahmen. Kleine und mittlere KMUs ächzen nicht – sie zerbrechen. Ärzteschaft und Pflegende leisten gerade Übermenschliches zum Wohle der Gesellschaft unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit. Dafür werden sie mit riesigem Solidaritäts-Applaus beklatscht. Nun könnten in einer beispielgebenden Solidaritäts-Aktion ihrerseits die CEOs der Banken und Konzerne symbolisch einen Teil ihrer Millionen-Einkünfte in einen Fond zur Rettung der KMUs einzahlen. Auch ihnen würde sicher Solidaritäts-Applaus entgegenbranden.

Günter Heil, Worb

Zum Coronavirus

Die Rechnung kommt immer

Unglaubliches war bis vor kurzem machbar, inklusive verwerflichem Konsumverhalten und schwersten Missbräuchen an der Natur. Rücksicht und Verantwortungsbewusstsein werden jetzt zwangsläufig neu trainiert, nach dem Lehrstück eines primitiven Virus ohne Hirn, ohne Organe oder Stoffwechsel. Vermutlich wird der Mensch nach Verschwinden der Pandemie in die altgewohnten Muster zurückkehren. Aber nicht zu vergessen: Die Natur gibt sehr lange Kredit – doch die Rechnung kommt immer.

Kathrin Gammenthaler, Meyriez