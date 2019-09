Wacker: Leiden, hoffen, leiden

Pfadi greift an, die Zeit läuft. Geben die Winterthurer den Ball preis, bietet sich den Berner Oberländern die Chance auf den Gewinn eines Punktes. Dazu wird es aber nicht kommen. Die Gäste verwalten mehr oder minder souverän. Sie siegen 25:24. Und Martin Rubins Team wartet nach dem dritten Pflichtspiel auf den ersten Erfolg 2019/2020.

Einen überzeugenden Start legte der Cupsieger im ersten Heimspiel der Saison nicht hin. Nach 10 Minuten hatte er erst einen Treffer erzielt. Die Hausherren schafften es gegen die wohl beste Verteidigung der Liga nicht, sich regelmässig in Abschlussposition zu bringen.

Dem zu Beginn mit Nicolas Suter, Philip Holm und Gabriel Felder besetzten Rückraum fiel nicht viel ein. Die Winterthurer entrückten bloss deswegen nicht, weil sie gleichfalls mit Kreativität geizten und ihrerseits immer wieder hängen blieben an der Defensive der Thuner.

Verbessert, aber punktelos

Der Charakter der Partie änderte sich nicht; diese war geprägt durch Kampf und beinhaltete wenig, was als künstlerisch hochwertig durchgehen könnte. Kevin Jud etwa, Regisseur der Gäste, war nicht der, welcher er im Frühling gewesen war, als er Pfadi in den Playoff-Final führte. Treffer waren rar, nach 22 Minuten lautete das Skore 6:6.

Obwohl die Kulisse mit lediglich 560 Zuschauern wenig inspirierend war, vermochten die Thuner jene Stimmung zu erzeugen, vor der sich die Konkurrenz so sehr fürchtet. Ein unangenehmes Gegenüber waren sie, eines, das will – um jeden Preis. In Anbetracht der vorangegangenen Auftritte gelang in dieser Beziehung eine Steigerung.