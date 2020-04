Pflücksalat – Wann ist man alt und ein Risiko? Von «Jungalten», «Alten», Vergesslichkeit und einer Velotour am Brienzersee. Ueli Flück

«Man ist so alt, wie man sich fühlt», pflegen rüstige Seniorinnen und Senioren etwa zu sagen. Die Weltgesundheitsorganisation sieht das anders. Nach ihr landet in der Rubrik der Alten, wer das 65. Altersjahr vollendet hat. Allerdings macht die WHO Unterschiede: 65- bis 75-Jährige sind «junge Alte», ältere Menschen sind schlicht «alt».